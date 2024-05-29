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İsrail, UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlamayı öngören yasa tasarısını geçirdi

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İsrail parlamentosunda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) terör örgütü olarak tanımlanmasını öngören yasa tasarısı ön okumadan geçti. Yasa tasarısı ile UNRWA'ya dokunulmazlık ve ayrıcalıklar da kaldırılacak.

İsrail parlamentosunda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) terör örgütü olarak tanımlanmasını öngören yasa tasarısı ön okumadan geçti.

İsrail, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) terör örgütü listesine almak için harekete geçti. İsrail parlamentosunda, UNRWA'nın terör örgütü olarak tanımlanmasını öngören yasa tasarısı 6'ya karşı 42 oyla ön okumadan geçti.

Yasa tasarının 3 okumadan da geçmesi halinde Terörle Mücadele Yasası, UNRWA için de geçerli olacak ve İsrail, UNRWA ile olan tüm ilişkilerini kesecek, UNRWA'nın İsrail topraklarındaki varlıkları kapatılacak. Yasa tasarısı ile ayrıca UNRWA çalışanlarının dokunulmazlık ve ayrıcalıkları da ortadan kaldırılacak.

Tasarı resmi olarak "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklarının Kaldırılması Tasarısı" olarak adlandırılıyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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