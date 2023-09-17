İsrail, UNESCO'nun Eriha Antik Kenti'ni Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmesine tepki gösterdi

İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Eriha Antik Kenti'ni Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmesine tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, kararın Filistinlilerin UNESCO'yu kullanması ve örgütün siyasallaşması olduğunu savundu. İsrail, kötü kararların değiştirilmesi için çalışacağını belirtti.

İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Eriha Antik Kenti'ni (Telle es-Sultan) Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmesine tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, alınan kararın, Filistinlilerin UNESCO'yu kullanmasının ve örgütün siyasallaştırılmasının göstergesi olduğu savunuldu.

Açıklamada, İsrail'in, alınan tüm "kötü" kararların değiştirilmesi için çalışacağı kaydedildi.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Rula Muaya bugün, UNESCO'nun Eriha Antik Kenti'ni (Telle es-Sultan) Dünya Mirası Listesi'ne dahil ettiğini duyurmuştu.

İsrail, örgütün 2011'de Filistin'i üye devlet olarak kabul etmesine karşı çıkmış ve 2019'da UNESCO'nun önyargılı olduğunu iddia ederek örgütten çekilmişti.