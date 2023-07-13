İsrail, Uluslararası Af Örgütü'ne yapılan bağışlardaki vergi indirimini kaldırmak için soruşturma başlattı

İsrail, Boykot Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Af Örgütü'ne yapılan bağışlardaki vergi indirimini kaldırmak amacıyla soruşturma başlattı. İsrail Vergi Dairesi, Uluslararası Af Örgütü'nün Tel Aviv Şubesi'ne tebligat göndererek soruşturma açılmasını talep etti.

İsrail, Boykot Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Af Örgütü'ne yapılan bağışlardaki vergi indirimini kaldırmak amacıyla soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili haberler, İsrail medyasında yayımlandı.

İsrail'deki Vergi Dairesi, çeşitli yayınları ve İsrail'i boykot çağrıları çerçevesinde "Boykot Yasası"nı ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Af Örgütü'nün Tel Aviv Şubesi'ne tebligat gönderdi.

Tebligatın, örgüte yapılan bağışlarda uygulanan vergi indiriminin kaldırılması amacıyla soruşturma açılmasını içerdiği belirtildi.

İsrail medyası, Uluslararası Af Örgütü'nün 2022'de, "İsrail'i savaş suçları işlemek, apartheid rejimi olmakla suçlayan sert bir rapor yayımladığına, ayrıca İsrail'e silah ambargosu çağrısında bulunduğuna" yer verdi.

Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail Sözcüsü Gil Neve ise Uluslararası Af Örgütü'nün boykotları teşvik etmediğini savunarak, boykotun şiddet içermeyen ve meşru bir protesto biçimi olduğunu söyledi.

İsrail'deki "Boykot Yasası", Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Anayasa Komitesi'nin onayıyla İsrail devletini boykot için alenen çağrıda bulunan kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan bağışlardaki vergi indirimlerinin kaldırılmasını öngörüyor.