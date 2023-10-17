İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Biden İsrail'in yalnız olmayacağını açıkça ifade etti

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in düşmanlarına bu ülkenin yalnız olmayacağını açıkça ifade ettiğini söyledi. Hanegbi, Biden'ın savaşın ilk günlerinde İsrail ordusunun tüm savaş ihtiyaçlarının derhal sağlanması talimatı verdiğini belirtti.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in düşmanlarına bu ülkenin yalnız olmayacağını açıkça ifade ettiğini söyledi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Hanegbi düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Biden'ın, savaşın ilk günlerinde İsrail ordusunun tüm savaş ihtiyaçlarının derhal sağlanması yönünde talimat verdiğini belirtti.

"En büyük uçak gemisi burada, diğeri de körfeze doğru yola çıktı." ifadesini kullanan Hanegbi, İsrail vatandaşlarına yönelik saldırılara dahil olunması ihtimaline işaret ederek, Biden'ın İsrail düşmanlarına bu ülkenin yalnız olmayacağını açıkça ifade ettiğini kaydetti.

Hanegbi, sözünü ettiği "İsrail düşmanlarının kim olduğuna dair "bir ifade kullanmadı.

Ancak İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hizbullah'ın ilerleyen saatlerde İsrail'e "önleyici saldırı" düzenleyebileceğini söylemişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad Üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.