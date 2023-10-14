İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı: Operasyonların ardından Hamas Gazze'de egemen olmayacak

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlenecek operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Operasyonların ardından Hamas Gazze'de egemen olmayacak" dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail'in Gazze 'ye yönelik düzenleyeceği operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Hanegbi, operasyon hedeflerinin Hamas'ı bölge üzerindeki askeri ve siyasi kontrolden çıkarmak olduğunu belirterek, "Hamas'a şunu söyleyebiliriz, operasyonun ardından Hamas Gazze'de egemen olmayacak" dedi. - TEL AVİV