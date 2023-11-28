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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Gazze saldırılarının durdurulmasını hükümetin dağılması olarak nitelendirdi

28 Kasım 2023 22:30 Son Güncelleme: 22:32 Abone Ol

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin dağılması olarak değerlendirdi. Ben-Gvir, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda bu durumu ifade etti.