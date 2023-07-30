İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Filistinli Tutukluların Serbest Bırakılma Şartlarını Değiştirdi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Filistinli tutukluların serbest bırakılma şartlarına ilişkin kanunda erken tahliye olasılığını ortadan kaldıran bir değişiklik yaptı. Bu değişiklikle birlikte cezaevlerindeki Filistinli tutukluların yaşam koşulları daha da zorlaşacak.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Filistinli "idari tutukluların" serbest bırakılma şartlarına ilişkin kanunda erken tahliye olasılığını ortadan kaldıran bir değişiklik yaptı.

İsrail'in "Kanal 7" televizyonunun aktardığına göre, Ben Gvir, İsrail hapishanelerinde sayıları 4 bin 500'ü aşan Filistinli tutukluların yaşam koşullarını zorlaştırmayı amaçlayan politikasının bir parçası olarak bu kararı aldı.

Geçmişte cezaevlerinde yer olmadığı için her yıl yüzlerce Filistinli "idarin tutuklu" serbest bırakılırken yapılan değişiklikle şimdi bu durum iptal edildi.

Değişiklik, İsrail Yüksek Mahkemesinin 2017'de verdiği "her tutukluya duş ve tuvalet dahilse 4,5 metrekarelik, dahil değilse 4 metrekarelik bir yaşam alanı sağlanması" şartı getiren kararına rağmen yapıldı.

İsrail'deki Arap Azınlık Haklarını Koruma Hukuk Merkezi "Adalah", bu adımı eleştirerek, Ben Gvir'in "haksız davrandığını ve hapishanelerdeki mahkum yoğunluğunu artırdığını" belirtti.

Yasayı değiştirme kararı hakkında yorum yapan Ben Gvir ise, "Cezaevlerindeki teröristlerin yaşamlarını iyileştirmeyi durdurmak için çalışıyorum ve daha yapılacak çok şey var." dedi.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin Başkanı olan Bakan Ben Gvir, "Son altı ayda fırınları kaldırdık, banyo kullanımını en aza indirdik ve masrafları devlete ait olan diş tedavilerini iptal ettik." diye konuştu.

Ben Gvir'in idari yetkileri dahilindeki bir karar olarak görülen söz konusu değişiklik, İsrail Meclisinin onayını gerektirmiyor.

Bu yılın başında göreve gelen Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde, Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı ve aşırı dindar partilerden isimler üst düzey görevlerde yer alıyor.

Bu nedenle mevcut hükümet, "İsrail tarihinin en aşırı sağcı hükümeti" olarak tanımlanıyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.