İsrail: "Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması gerçekleştirilecek" - Haberler

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İsrail: "Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması gerçekleştirilecek"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İsrail: 'Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması gerçekleştirilecek'

İsrail tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve İsrail arasında 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık alanında anlaşma imzalanacağı kaydedildi.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve İsrail arasında 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık alanında anlaşma imzalanacağı kaydedildi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve Türkiye arasındaki havacılık alanındaki ilişkilerin genişletileceği kaydedildi. Türkiye ve İsrail arasında 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık alanında anlaşma imzalanacağını aktarılan açıklamada, "Anlaşma, İsrail'e seferlerini gerçekleştiren Türk şirketlerinin yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'nin farklı destinasyonlarına uçuşlarını sürdürmelerini sağlayacak" denildi. - TEL AVİV

İhlas Haber Ajansı / Politika

ulaştırma bakanlığı Türkiye İsrail Politika Haberler

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