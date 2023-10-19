İsrail, tüm diplomatlarını Türkiye'den geri çekme kararı aldı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı.
İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı.
Edinilen bilgilere göre İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı. Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika