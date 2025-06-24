İsrail, Trump'ın Ateşkes Önerisini Kabul Etti

İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes önerisinin kabul edildiğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkese ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea ile birlikte kabine toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi. Netanyahu'nun toplantıda İsrail'in ( İran'a yönelik) Yükselen Aslan Harekatı'nın tüm hedeflerine, hatta çok daha fazlasına ulaştığını ifade ettiği aktarıldı.

" İran'da bir nükleer bilimci daha öldürüldü"

Açıklamada, "İsrail hem nükleer alanda hem de balistik füzeler alanında iki yönlü, yakın bir varoluşsal tehdidi ortadan kaldırdı. Ayrıca İsrail ordusu, Tahran semalarında tam hava kontrolü sağladı, askeri liderlere ağır hasar verdi ve onlarca hedefi imha etti. İsrail ordusu, son 24 saatte Tahran'ın kalbindeki hükümet hedeflerine ağır saldırılar düzenledi, rejimin baskı mekanizması olan yüzlerce Besic militanını ve bir üst düzey nükleer bilim insanını daha etkisiz hale getirdi.

İsrail, ABD Başkanı Başkan Trump ve ABD'ye savunma desteği ile İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasına katılımlarından dolayı teşekkür ediyor" ifadeleri kullanıldı.

"Ateşkes teklifi kabul edildi"

ABD Başkanı Trump'ın ateşkes teklifinin kabul edildiği belirtilerek, "İsrail, harekatın hedeflerine ulaşılması doğrultusunda ve Başkan Trump ile tam koordinasyon halinde Trump'ın ateşkes önerisini kabul etti. İsrail, ateşkesin herhangi bir şekilde ihlal edilmesine sert bir şekilde karşılık verecektir. İsrail vatandaşları, ateşkesin tam olarak uygulanacağı teyit edilene kadar İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya devam etmelidir" denildi. Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde açıklama yapacağı kaydedildi. - TEL AVİV