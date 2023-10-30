İsrail Stratejik İşler Bakanı Rusya ve İran İlişkilerinden Endişeli

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ülkesinin Rusya ile karmaşık ilişkilere sahip olduğunu belirterek İran ile Rusya ilişkilerinden de endişe duyduklarını söyledi. Dermer ayrıca Hamas'ın esirleri bırakma teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu ve Lübnan Hizbullahı ile olası bir çatışmaya karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ülkesinin Rusya ile karmaşık ilişkilere sahip olduğunu belirterek İran ile Rusya ilişkilerinden de endişe duyduklarını söyledi.

İsrail'de 7 Ekim'den sonra kurulan Savaş Kabinesi'nde görevli Bakan Dermer, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri ve İsrail'in tüm Filistinli tutukluları bırakması teklifine ilişkin "İki amacımız var Hamas'ı bitirmek ama aynı zamanda potansiyel bir anlaşma sağlamak daha fazla detay veremem." dedi.

İsrail-Rusya ilişkilerini değerlendiren Dermer, şöyle devam etti:

"Rusya ile karmaşık bir ilişkimiz var. Suriye'de Rusya ile karşı karşıya gelmeden İran'ın burada yerleşmesini engelledik. İran ve Rusya arasındaki ilişkilerden endişeliyiz.

İran'ın Rusya'ya neler tedarik ettiğini biliyoruz. Bunun karşılığında Rusya'nın ne vermiş olabileceğini yakından izliyoruz. İsrail'in yaşamsal çıkarlarının tehdit edilmediğinden emin oluyoruz."

Dermer, İsrail'in kuzeyinde Lübnan Hizbullahı ile bir çatışma olasılığına karşın hazırlıklı olduklarını ifade ederek "kuzeyde caydırıcılık, güneyde zafer elde etmeyi amaçladıklarını" söyledi.

Kuzeydeki durumun seyrini henüz bilmediklerini aktaran Dermer, Hizbullah'ı tehdit ederek "gerilim tırmanırsa 2006 savaşının çocuk oyuncağı gibi kalacağını" savundu.

Bakan Dermer, Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesinden sonra nasıl bir yöntem izleneceğine ilişkin birçok seçeceğin masada olduğunu belirterek "Hamas'ın kalmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini" iddia etti.