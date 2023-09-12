İsrail, Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak İçin Ulusal Bir Hedef Belirliyor

İsrail, ilk kez sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik ulusal bir hedef içeren kapsamlı bir iklim yasası çıkarmaya hazırlanıyor. Yasa tasarısı, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının yüzde 30 oranında azaltılmasını ve 2050 yılına kadar da net sıfır emisyona ulaşılmasını öngörüyor.

KUDÜS, 12 Eylül (Xinhua) -- İsrail, ilk kez sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik ulusal bir hedef içeren kapsamlı bir iklim yasası çıkarmaya hazırlanıyor.

İsrail'in Çevre Koruma Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, önerilen yasa tasarısı 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının 2015'deki seviyeye kıyasla yüzde 30 oranında azaltılmasını ve 2050 yılına kadar da net sıfır emisyona ulaşılmasını öngörüyor.

Bakanlığın verilerine göre İsrail'in toplam sera gazı emisyon miktarı 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,5 artış gösterdi.

Yeni yasa ayrıca başbakanın liderlik edeceği bir iklim kabinesi, politika oluşturmaya yönelik bir iklim konseyi ve birden fazla branşta profesyonel bilgi ve değerlendirme sunacak bir uzmanlık komitesi kurulmasını öngörüyor.

Yasa, emisyonlar ve diğer iklim etkileriyle ilgili tüm hükümet planları için iklim riski değerlendirmesi yapılmasını da zorunlu hale getirecek.

Önceki hükümet Mayıs 2022'de bir iklim yasasını onaylamış, ancak bundan bir ay sonra dağılan parlamentodan onay alınamamıştı.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, ilgili bakanlıklar arasında uzlaşmayla hazırlanan yeni versiyonun kısa süre içinde hükümet ve parlamentodan onay alması bekleniyor.