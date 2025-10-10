İsrail Savunma Kuvvetleri'nden Gazze'de Ateşkes Açıklaması

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de ateşkes anlaşmasının saat 12.00'de yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından (IDF) yapılan yazılı açıklamada, Hamas ile Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının saat 12.00'de yürürlüğe girdiği ifade edildi. İsrail birliklerinin 12.00'den itibaren ateşkes anlaşması ve rehinelerin geri dönüşüne hazırlık amacıyla güncellenen konuşlanma hatları boyunca konumlanmaya başladığı aktarıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Güney Komutanlığı'ndaki birliklerin bölgede konuşlandırıldığı belirtildi. - TEL AVİV