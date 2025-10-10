Haberler

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden Gazze'de Ateşkes Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas ile Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının bugün saat 12.00'de yürürlüğe girdiğini duyurdu. İsrail birlikleri ateşkes ve rehinelerin geri dönüşü için bölgeye konuşlandırılıyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de ateşkes anlaşmasının saat 12.00'de yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından (IDF) yapılan yazılı açıklamada, Hamas ile Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının saat 12.00'de yürürlüğe girdiği ifade edildi. İsrail birliklerinin 12.00'den itibaren ateşkes anlaşması ve rehinelerin geri dönüşüne hazırlık amacıyla güncellenen konuşlanma hatları boyunca konumlanmaya başladığı aktarıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Güney Komutanlığı'ndaki birliklerin bölgede konuşlandırıldığı belirtildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB'den 'Gazze'de görev gücü' açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız

Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.