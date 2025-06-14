İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığı, İran'ın olası balistik füze saldırısı nedeniyle, ülke genelindeki sivillere, ikinci bir duyuruya...

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İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığı, İran'ın olası balistik füze saldırısı nedeniyle, ülke genelindeki sivillere, ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarının yakınında kalmaları talimatını verdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığı, İran'ın olası balistik füze saldırısı nedeniyle, ülke genelindeki sivillere, ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarının yakınında kalmaları talimatını verdi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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