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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Görevden Alındı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Görevden Alındı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görev süresinin sona ereceğini duyurdu. Netanyahu, Gallant ile aralarındaki güvenin son aylarda kırıldığını ifade etti. Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz atanacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından Savunma Bakanı Yoav Gallant'a gönderilen mektupta, "Görev süreniz bu mektubun alınmasından 48 saat sonra sona erecektir" ifadeleri yer aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından Savunma Bakanı Yoav Gallant'a gönderilen mektupta "Görev süreniz bu mektubun alınmasından 48 saat sonra sona erecektir" ifadeleri yer aldı. Mektupta, Netanyahu'nun Gallant'a yönelik "Savunma Bakanı olarak yaptığınız hizmetlerden dolayı size teşekkür etmek istiyorum" sözleri yer aldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu yayınladığı videolu mesajda ise, "Son aylarda Savunma Bakanı ile aramızdaki güven kırıldı" dedi.

Gallant'ın kabine kararlarıyla çelişen kararlar ve açıklamalar yaptığını belirten Netanyahu, "Bu uçurumları kapatmak için birçok girişimde bulundum ama uçurumlar daha da genişlemeye devam etti" ifadelerini kullandı. Netanyahu, hükümet üyelerinin çoğunun kendisiyle aynı fikirde olduğunu aktardı.

Yeni Savunma Bakanı Katz olacak

Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz atanacak. İsrail güvenlik kabinesi bakanı Gideon Sa'ar ise Katz'ın yerine dışişleri bakanı olacak.

Öte yandan Netanyahu'nun kararının ardından açıklama yapan Gallant, "İsrail Devleti'nin güvenliği her zaman hayatımın misyonu olmuştur ve öyle kalacaktır" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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