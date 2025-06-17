İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a Saldırı Açıklaması

İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a Saldırı Açıklaması
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bugün Tahran'da stratejik hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştireceklerini ve İran'ın nükleer tesislerine odaklanacaklarını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ordunun bugün İran'ın başkenti Tahran'daki çok önemli hedeflere saldırı gerçekleştireceğini belirtti. Katz, Tahran'da "10 nükleer hedef" olduğunu iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Katz, İsrail Hava Kuvvetleri'nin bugün Tahran'da "çok önemli hedefleri, stratejik hedefleri, rejim ve altyapı hedeflerini" vuracağını ifade etti. Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yakındaki halka tahliye uyarısı yapacağını belirtti. Katz, İran'ın yeraltı nükleer tesisi Fordow'un "kesinlikle ele alınacak bir konu" olduğunu vurguladı. Katz, Tahran'da "10'dan fazla nükleer hedef" bulunduğunu öne sürdü. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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