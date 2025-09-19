İsrail Savunma Bakanı'ndan Husi Liderine Sert Mesaj

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Husilerin liderine seslenerek, "Abdulmelik el-Husi, senin de vaktin gelecek. Cehennemin dibinde seni bekleyen hükümet üyelerinle buluşacaksın" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Yemen'den İsrail'e dün düzenlenen balistik füze saldırısının ardından açıklama yaptı. İsrailli Bakan Katz bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'yi hedef aldı. Israel Katz paylaşımında, "Abdulmelik el-Husi, senin de vaktin gelecek. Cehennemin dibinde seni bekleyen hükümet üyelerinle buluşacaksın" dedi.

Husilerin başkent Sana'daki kontrolü kaybedeceğini savunan İsrailli bakan, "Husi bayrağına yazılan ' İsrail'e ölüm, Yahudilere lanet' sloganı, Yemen'in başkentinde dalgalanan mavi-beyaz İsrail bayrağıyla değiştirilecek" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından dün yapılan açıklamada, "Yemen tarafından İsrail'e ateşlenen bir füze tespit edildi. Hava savunma sistemleri tehdidi karşılamak üzere devreye girdi2 denilmişti. İsrail'in Yemen'de 28 Ağustos'ta düzenlediği saldırıda Husi liderlerinden Ahmed Galib el-Rahvi ve bazı üst düzey yetkililer hayatını kaybetmişti. - TEL AVİV