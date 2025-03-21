İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamas'a İlhak Tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Hamas rehineleri serbest bırakmayı reddetmekte ne kadar ısrar ederse, o kadar çok toprak kaybedecek ve bu topraklar ilhak edilecek" dedi.

Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail, ilhak tehdidinde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, "Hamas rehineleri serbest bırakmayı reddetmeye devam ederse, orduya ek bölgeleri ele geçirme, nüfusu tahliye etme ve İsrail topluluklarının ve askerlerin korunması için Gazze çevresindeki güvenlik bölgesini genişletme talimatı verdim" dedi.

Tehditlerini sürdüren Katz, "Hamas rehineleri serbest bırakmayı reddetmekte ne kadar ısrar ederse, o kadar çok toprak kaybedecek ve bu topraklar İsrail'e ilhak edilecek" ifadesini kullandı.

İsrail'in ele geçirdiği topraklarda kalıcı kontrol sağlayacağını kaydeden Katz, rehineler serbest bırakılana ve Hamas yenilene kadar kara harekatının genişletileceğini ve harekatın şiddetinin artacağını söyledi. Katz, İsrail'in Gazzelilerin güneye tahliyesi ve ABD Başkanı Trump'ın Gazzeliler için göç planının uygulanması da dahil olmak üzere tüm askeri ve sivil baskıyı kullanacağını ifade etti. - TEL AVİV