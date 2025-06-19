İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e Sert Tepki

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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in yok edilmesi hedefini açıkça belirttiğini söyleyerek, Hamaney'in gerçekleştirdiği saldırılardan sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in yok edilmesini hedef olarak gördüğünü kaydederek, "Böyle biri varlığını sürdürmesine izin verilemez" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran saldırının hedefi olan Holon kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İran'ın balistik füzelerle Ramat Gan'da borsa binasına ve Beerşeva'da Soroka Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıdan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Hamaney'in İran ordusuna saldırıları "yoğunlaştırması" talimatı verdiğini kaydeden Katz, "Bunlar en ciddi savaş suçları ve Hamaney, eylemlerinden sorumlu tutulacaktır" dedi. İsrailli Bakan ayrıca, İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmak, İran'daki stratejik hedeflere ve Tahran'daki enerji altyapısına yönelik saldırıların yoğunlaştırılması emrini verdiğini de sözlerine ekleyerek, "Hamaney, İsrail'i yok etmek istediğini açıkça söyledi. Hastanelerin vurulması talimatı verdi. (Hamaney) İsrail'in yok edilmesini bir hedef olarak görüyor. Böyle biri varlığını sürdürmesine izin verilemez" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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