Üye Girişi
Haberler

İsrail Savunma Bakanı: Kuzeye Taşınıyoruz, Yeni Bir Aşamanın Başlangıcındayız

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, savaşta yeni bir aşamanın başladığını ve kuvvetlerin kuzeye yönlendirildiğini açıkladı. Kuzeydeki hedefler güvenli bir dönüş sağlamak ve daha fazla askeri yetenek kullanmak üzerine kurulu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in odağını kuzeye (Lübnan) kaydırdığını, savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduklarını ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ramat David Hava Üssü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri personeline hitap eden Gallant, "Ağırlık merkezi kuzeye (Lübnan'a) doğru kayıyor. Kuvvetlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye doğru yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gallant, "Bu savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğumuza inanıyorum ve buna uyum sağlamamız gerekiyor. Bu savaş büyük cesaret, kararlılık ve azim gerektirir" diye konuştu.

İsrail'in kuzeydeki savaş hedeflerinin açık ve basit olduğunu vurgulayan Gallant, "Kuzeydeki kasabalarda yaşayanların güvenli bir şekilde evlerine geri dönmesi" ifadelerini kullandı. Gallant, "Esirleri unutmadık, güneydeki görevlerimizi de unutmadık. Bu bizim görevimiz ve aynı zamanda onu da yerine getiriyoruz" dedi.

"Henüz kullanmadığımız çok daha fazla yeteneğe sahibiz"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise Kuzey Komutanlığı'na yaptığı ziyarette konuştu. Halevi, İsrail'in Hizbullah'a karşı henüz kullanılmamış "çok daha fazla yeteneğe" sahip olduğunu ifade etti. Halevi, "Kuzeydeki sakinleri evlerine, kasabalara yüksek düzeyde güvenlikle geri getirecek güvenlik şartlarını oluşturma konusunda çok kararlıyız ve bunu sağlamak için gereken her şeyi yapmaya hazırız. Henüz devreye almadığımız birçok yeteneğimiz var. Bunlardan bazılarını gördük, bana öyle geliyor ki iyi hazırlandık ve ileriye dönük bu planları hazırlıyoruz. Belirli bir aşamaya ulaştığımız her seferde, sonraki adımlarda güçlü bir şekilde ilerlemeye hazırlanıyoruz. Her aşamada Hizbullah için bedelin yüksek olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 98. Tümeni, Gazze Şeridi'nde aylarca süren çatışmaların ardından bugün İsrail'in kuzeyine (Lübnan sınırı) konuşlandırıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı

İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı

 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan 'Türkiye' detayı

İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan "Türkiye" detayı

 Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor

Narin'in tutuklu amcasıyla Meclis'te fotoğrafı çıkan AK Partili vekilden açıklama var
Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz kaç aylık hamile? Bologna hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG Girona maçı CANLI izle! (FULL HD) PSG Girona Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG maçı hangi kanalda? PSG Girona maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Club Brugge Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Club Brugge Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Tarihsel bilgi ne demek? Tarihsel bilgi anlamı nedir? Manchester City Inter maçı hangi kanalda? Manchester City Inter maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Sandık Kokusu SON BÖLÜM Full HD izle! Sandık Kokusu 27. Bölüm izleme linki! Samsunspor Başakşehir maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsun Başakşehir maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Taş Kağıt Makas 15. Bölüm izle! Taş Kağıt Makas SON BÖLÜM Full HD izle!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });