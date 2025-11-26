İsrail Savunma Bakanı Katz: 'Zamir ile Sürekli Diyalog Halindeyiz'

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, 7 Ekim soruşturması ve askeri atamalar konusunda gerginlik yaşadığı Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir hakkında yaptığı açıklamada, "Genelkurmay başkanıyla birlikte çalıştık, çalışıyoruz ve İsrail Devleti'nin tüm cephelerdeki operasyonel alanlarına ilişkin konularda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Aramızda sürekli bir diyalog var" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, 7 Ekim saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturmalar ve askeri atamalar konusunda gerginlik yaşadığı Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir hakkında açıklama yaptı. Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ile çalışmayı sürdüreceğini belirterek, "Genelkurmay başkanıyla birlikte çalıştık, çalışıyoruz ve İsrail Devleti'nin tüm cephelerdeki operasyonel alanlarına ilişkin konularda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Başbakanla birlikte yürütülen çalışmalarımız var ve çalışmaya devam edeceğiz. Aramızda sürekli bir diyalog var" ifadelerini kullandı.

"Soruşturmaların derinleştirilmesi konusunda anlaşmazlıklar var"

Israel Katz, yarın Zamir ile görüşeceğini aktararak, "Yarın için önceden planlanmış bir çalışma toplantımız var ve bunu kesin olarak gerçekleştireceğiz. Dün de başbakanla (Binyamin Netanyahu) birlikte Yahudiye ve Samiriye (Batı Şeria) ile ilgili önemli bir konunun ele alındığı bir toplantıya katıldık. Çalışıyoruz, sürekli çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Zamir ile yaşanan görüş ayrılığına değinen Bakan Katz, "Soruşturmalar ve Turgeman Komitesi'nin tavsiyelerine uygun bir şekilde bu soruşturmaların derinleştirilmesi konusunda anlaşmazlıklar var" dedi.

Israel Katz, emekli Tümgeneeral Sami Turgeman'ın hazırladığı raporu incelemesi için savunma teşkilatının denetçisini görevlendirme kararının İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üst düzey atamalarına ilişkin hüküm verebilmesi için gerekli olduğunu belirtti. İsrail Savunma bakanı, "7 Ekim'de neler yaşandığını bilme konusunda çok geniş bir kamu yararını temsil ettiğimden şüphem yok. Kamu bunu bilmek istiyor; yas tutuan aileler de bilmek istiyor" şeklinde konuştu.

Turgeman Komitesi, IDF'nin 7 Ekim'e dair iç soruşturmalarını inceleyen eski üst düzey subaylardan oluşuyor.

7 Ekim soruşturması gerilimin fitilini ateşlemişti

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sırasındaki başarısızlığına ilişkin soruşturma yürütmesi için bir heyet atamıştı. Zamir, heyetin raporu doğrultusunda 7 Ekim'de başarısız olduğu tespit edilen komutanları istifa etmiş olmalarına rağmen görevden almıştı. Zamir, ayrıca dönemin istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına kınama cezası verilmesine karar vermişti.

Savunma Bakanı Katz soruşturmaya müdahale etmişti

Zamir'in adımına karşı harekete geçen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise, İsrail ordusunun 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin soruşturma yürüten heyetin raporunun gözden geçirilmesi talimatını vererek, bu konuda İsrail Savunma Bakanlığı Denetçisi Yair Volansky'i görevlendirmişti. Katz, Volansky'nin sunacağı yeni rapor tamamlanana dek İsrail ordusundaki atamaları dondurma kararı almıştı.

Zamir, soruşturmaya müdahale edilmesine tepki göstermişti

Karara tepki gösteren Zamir, kendisi tarafından atanan heyetin hazırladığı 7 Ekim raporunun herhangi bir siyasi amaç taşımadığını vurgulamıştı. Katz'ın kendisine sunulan rapora şüpheyle yaklaşmasını "ilginç" olarak niteleyen Zamir'in "İsrail ordusu, ülkede kendi başarısızlıklarını kapsamlı bir şekilde inceleyen ve bunların sorumluluğunu üstlenen tek kurumdur" sözleri ise İsrail yönetimine mesaj olarak yorumlanmıştı. Askeri atamaların dondurulmasının orduya zarar vereceğini kaydeden Zamir, Katz'ın kararına rağmen atama görüşmelerini sürdüreceğini ve kararları onaya sunacağını belirtmişti. - TEL AVİV