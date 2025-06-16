İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Tahran'a Yönelik Tartışmalı Açıklamalar

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bugün yaptığı "Yakında Tahran halkı bedel ödeyecek" açıklamalarından geri adım atarak, "Açık olan bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum: Katil diktatörün İsrail sakinlerine yaptığı gibi Tahran sakinlerine fiziksel olarak zarar vermek gibi bir niyetimiz yok" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bugün yaptığı "Yakında Tahran halkı bedel ödeyecek" açıklamalarının ardından geri adım attı. Katz, kamuoyundaki tepkiler sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açık olan bir şeyi netleştirmek istiyorum: Katil diktatörün (İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney) İsraillilere yaptığı gibi Tahran sakinlerine fiziksel olarak zarar vermek gibi bir niyetimiz yok" dedi.

İsrailli Bakan Katz, "Tahran sakinleri diktatörlüğün bedelini ödemek ve Tahran'daki rejim hedeflerine ve güvenlik altyapılarına saldırmanın gerekli olacağı bölgelerden evlerini boşaltmak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Katz'dan tepki çeken açıklamalar

Katz bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, "Tahran'ın kibirli diktatörü, artık korkak bir katile dönüştü. İsrail ordusunu durdurmak için sivil halkımıza saldırıyor çünkü İsrail Savunma Kuvvetleri, onun askeri kapasitesini yok etmeye devam ediyor. Yakında Tahran halkı bedel ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV