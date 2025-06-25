İsrail Savunma Bakanı Katz'dan İran ile Ateşkes Vurgusu

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İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın ateşkese uyduğu sürece İsrail'in de uyacağının altını çizdi. Katz, ABD-İsrail güvenlik işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "İran'ın ateşkese uyduğu sürece İsrail'in de ateşkese uyacağını vurguladım" açıklamasında bulundu.

İran ve İsrail arasında varılan ateşkes sonrasında bir açıklama da İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'dan geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyuran Katz, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tehdidine karşı İsrail ile birlikte hareket etme yönündeki cesur kararından dolayı kendisine teşekkür ettim" ifadelerini kullandı. Hegseth'in İsrail ve İsrail Savunma Kuvvetleri"nin (IDF) elde ettiği tarihi başarılardan övgüyle söz ettiğini kaydeden Katz, "İran'ın ateşkese uyduğu sürece İsrail'in de ateşkese uyacağını vurguladım" açıklamasında bulundu. Katz, "ABD-İsrail arasındaki yakın güvenlik işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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