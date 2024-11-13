Üye Girişi
Haberler

İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes Yapmayacağız, Saldırılara Devam Edeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes Yapmayacağız, Saldırılara Devam Edeceğiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'a yönelik saldırıların sürekliliğini vurgulayarak ateşkes yapmayacaklarını ve Hizbullah'a karşı tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, "Ateşkes yapmayacağız, gazdan ayağımızı çekmeyeceğiz" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Kuzey Komutanlığını ziyaret etti. Katz, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın silah bırakmasını, Lübnan'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini ya da kuzeydeki İsrail sakinlerinin evlerine dönmesine izin vermeyen herhangi bir ateşkes anlaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi. Katz, "Ateşkes yapmayacağız, gazdan ayağımızı çekmeyeceğiz, savaşın hedeflerine ulaşmayı içermeyen hiçbir düzenlemeye izin vermeyeceğiz" dedi.

Katz, İsrail'in her türlü örgüte karşı harekete geçme hakkı konusunda ısrarcı olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Şimdi tüm gücümüzle Hizbullah'ı vurmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir'in konser skandalına inceleme

 Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı

Bakan Işıkhan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı

 İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti

Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Kasım Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Jhon Arias kimdir? Jhon Arias kaç yaşında, mevkisi ne? İnci Başaran neden öldü? 2025 resmi tatiller! 2025'te hangi günler tatil? Muhammed Salah Galatasaray'a gelecek mi? Batshuayi'yi dolandırıldı mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 13 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 13 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.