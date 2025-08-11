İsrail Savunma Bakanı, İran Dini Lideri Hamaney'i Suikastla Tehdit Etti

İsrail Savunma Bakanı, İran Dini Lideri Hamaney'i Suikastla Tehdit Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alarak suikast tehdidinde bulundu. Katz, Hamaney'e sığınağından çıktığında dikkatli olmasını önerdi. Bu açıklama, iki ülke arasındaki gerilimi artıran son bir çatışmanın ardından geldi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i suikastla tehdit ederek, "İran diktatörü Hamaney'e sığınağından çıktığında ara sıra gökyüzüne bakmasını ve her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, geçtiğimiz haziran ayında İsrail ve İran arasında 12 gün süren çatışmaların ardından bir kez daha İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i suikastla tehdit etti. Katz, "İran diktatörü Hamaney'e sığınağından çıktığında ara sıra gökyüzüne bakmasını ve her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum" ifadelerini kullanarak, İsrail'in İHA saldırılarına gönderme yaptı.

Katz'ın tehdidi, aralarında kendisinin de yer aldığı İsrailli yetkililerin suikast hedefleri olarak işaretlendiği bir infografiğin sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından geldi. Katz, 12 gün süren çatışmalar sırasında da Hamaney'i suikastla tehdit etmiş, Hamaney'i öldürmek istediklerini fakat yerini tespit edemedikleri için başarılı olamadıklarını açıklamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi

Bozkurt işareti yapan ünlü müzisyen hakkında şaşırtan karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.