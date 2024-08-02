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İsrail Savunma Bakanı İran'a karşı koalisyonun önemini vurguladı

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüşmesinde İran ve müttefiklerine karşı koalisyonun önemini vurguladı. İkili, İsrail ve İngiltere arasındaki savunma bağlarını ele aldı ve iş birliklerini güçlendirmek konusunda kararlı olduklarını teyit etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüşmesinde İran ve müttefiklerine karşı koalisyonun önemini vurguladı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran ve Hizbullah'ın saldırı planları gölgesinde İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüştü. Başkent Tel Aviv'de gerçekleştirilen görüşmede, Gallant Healey'e operasyonel duruma ilişkin sunum gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre ikili, İsrail ve İngiltere arasındaki önemli savunma bağlarını ele aldı. İstihbarat alanı da dahil olmak üzere stratejik ve askeri alanda iş birliğini sürdürme kararlılıklarını vurgulayan bakanlar, iş birliklerini daha da güçlendirme konusundaki ortak kararlılıklarını da teyit etti. Gallant'ın İsrail'e Nisan ayında İran tarafından gerçekleştirilen saldırı sırasında yapılan savunma iş birliği için Bakan Healey'e teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, "Son gelişmeler ışığında Bakan Gallant, IDF'nin İsrail'i tüm cephelerde savunmaya hazır olma durumunu ve kabiliyetlerini ele aldı. İsrail'in İran ve vekillerine karşı savunmasında bir koalisyon kurulmasının önemini vurguladı. Bunun bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar üzerinde kritik bir etkisi olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Gallant ve Healey görüşme sırasında Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları da masaya yatırdı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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