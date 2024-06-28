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İsrail Savunma Bakanı Hizbullah'a Gözdağı Verdi

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmaya değinerek, "Biz savaş aramıyoruz ama buna hazırız. Eğer Hizbullah savaşa girmeyi seçerse ne yapacağımızı biliriz" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmaya değinerek, "Biz savaş aramıyoruz ama buna hazırız. Eğer Hizbullah savaşa girmeyi seçerse ne yapacağımızı biliriz" dedi.

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ülkeler ise herhangi bir savaş ihtimaline karşı vatandaşlarını Lübnan'ı terk etme konusunda uyarıyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail'in kuzeyindeki çatışmalara değinerek Hizbullah'a gözdağı verdi. Gallant, Lübnan için 2 önemli alternatif geliştirdiklerini belirtti. Askeri gücü hazırladıklarını belirten Gallant, "Öte yandan siyasi alternatif de hazırlanıyor. Bu her zaman daha iyidir" dedi.

İsrail'in savaş aramadığını söyleyen Gallant, "Ama buna hazırız. Eğer Hizbullah savaşa girmeyi seçerse ne yapacağımızı biliriz. Eğer anlaşmaya gitmeyi seçerse, biz de buna karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sığınaktan konuşmak kolay"

İsrailli askerlere seslenen Gallant, "Bunun kolay olmadığını biliyorum, sizin için de, kuzeyde yaşayanlar için de kolay değil. Size söyleyebileceğim tek bir şey var, o da bunun Hizbullah ve Lübnan için çok daha zor olduğu" şeklinde konuştu ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı kastederek, "Sığınaktan konuşmak ve açıklamalar yapmak kolay" dedi.

Lübnan'da 450 Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü aktaran Gallant, "Bölge çok ağır bir darbe aldı. Dolayısıyla bu yük bizden çok düşmana yükleniyor" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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