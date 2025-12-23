İsrail Savunma Bakanı Katz: "Gazze'den asla çekilmeyeceğiz"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmeyeceğini belirterek, "Gazze'nin derinliklerindeyiz ve Gazze'den asla çekilmeyeceğiz. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'ndeki politikalarına ilişkin açıklama yaptı. Katz gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümetin Gazze Şeridi'nde yerleşim kurma niyeti yok" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmeyeceğini belirterek, "Gazze'nin derinliklerindeyiz ve Gazze'den asla çekilmeyeceğiz. Böyle bir şey olmayacak. Buradayız çünkü savunuyoruz ve olanların tekrar yaşanmamasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin liderleriyle yaptığı görüşmede, "Tanrı'nın yardımıyla, zamanı geldiğinde, tahliye edilen yerleşimlerin yerine Gazze Şeridi'nde öncü gruplar da kuracağız" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planı kapsamında, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılması öngörülüyordu. - TEL AVİV