İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki hayatı kontrol etmek gibi bir hedefimiz yok

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'de düzenlenen Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, " Gazze'deki hayatı kontrol etmek gibi bir hedefimiz yok" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, başkent Tel Aviv'de gerçekleştirilen Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Gallant, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaş planlarını ve hedeflerini açıklayarak İsrail'in Gazze'de yeni bir "güvenlik rejimi" arayışında olduğunu söyledi. Gallant, "Hamas terör örgütünü askeri ve yönetim kapasitesini yok ederek ortadan kaldırmak ve şeritte yeni bir güvenlik rejimi oluşturmak için İsrail'in Gazze üzerindeki her türlü sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz" dedi.

"Gazze'deki hayatı kontrol etmek gibi bir hedefimiz yok" diyen İsrail Savunma Bakanı Gallant, savaşın üç ana aşaması olacağını söyledi. Hava saldırılarıyla gerçekleştirilen askeri operasyonların ve Hamas'ı yok etmek için altyapıya zarar vererek kara manevraları gerçekleştirmenin ilk aşama olduğunu kaydeden Gallant, "İkinci aşamada da savaşmaya devam edeceğiz ancak askerler örgütün hedeflerini vururken daha az yoğunluk olacak" dedi. Gallant, son aşamaya değinerek, "Üçüncü aşama ise artık Gazze'de güvenlik rejiminin oluşturulması olacak" ifadesini kullandı. - TEL AVİV