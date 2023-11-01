İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki çatışmalarda ağır bir bedel ödedik

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ağır bir bedel ödediklerini söyledi. Gallant, Gazze'de yaşanan şiddetli çatışmaları değerlendirerek, İsrail ordusunun Hamas'ı yenme hedefine doğru ilerlediğini belirtti. Ayrıca, İsrail askerlerinin ölümüne dikkat çekerek, düşmana saldırmanın gerekliliğini vurguladı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ağır bir bedel ödediklerini söyledi.

Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve kara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de şiddetli çatışmalar yaşandığını kaydeden Gallant, "İsrail ordusunun Hamas'ı yenme hedefine doğru ilerlediğini" ileri sürdü.

İsrailli Bakan, çatışmaların başlamasından bu yana öldürülen İsrail askerlerine işaret ederek, ağır bir bedel ödediklerini ifade etti.

Gallant, "Toprağa düşenlerin (askerlerin) uğruna, yaşayanların uğruna, İsrail halkının ve İsrail devletinin uğruna düşmana saldırmalıyız." dedi.

Filistin yönetiminin engellenen vergi gelirleri

Filistin yönetimine aktarılması gereken vergi gelirlerinin İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından askıya alınmasına ilişkin bir soru üzerine ise Gallant, "terörizmin önlenmesine yardımcı olmak için fonların Filistin yönetimine aktarılması gerektiğini" söyledi.

İsrailli Bakan, işgal altındaki "Batı Şeria'da istikrarın İsrail'in çıkarına olduğunu" belirtti.

İsrail ordusu, 31 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısının 16'ya yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.