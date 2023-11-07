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İsrail Savunma Bakanı Gazze'de yeni operasyonel planları onayladı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi. Galant, İsrail ordusunun son operasyonunun etkileyici olduğunu ve İslami Cihad ile Hamas'ın askeri kanadı komutanlarının tasfiye edildiğini savundu.