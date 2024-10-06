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İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan İran'a Sert Mesaj

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan İran'a Sert Mesaj
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın saldırılarına karşı kötü sonuçların doğabileceğini söyleyerek, Gazze ve Beyrut örneklerini verdi. İran'ın İsrail'e zarar vermeye çalışması durumunda büyük bir karşılık gelecek uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran ile yaşanan çatışmaya değinerek, "İran'ın İsrail'e zarar vermeye çalışırsa sonu Gazze ya da Beyrut gibi olabilir. Bize zarar verme girişiminin bizi harekete geçmekten alıkoyacağını düşünenler Gazze ve Beyrut'a bir göz atmalı" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'a yönelik açıklamalar yaptı. İran'ın 2 İsrail hava üssünü vuran saldırısına değinen Gallant, "İranlılar hava kuvvetlerinin kabiliyetlerine dokunmadı. Hiçbir uçak hasar görmedi, hiçbir filo devre dışı kalmadı" dedi.

İran'a tehdit dolu mesajlar gönderen Gallant, "İran'ın İsrail'e zarar vermeye çalışırsa sonu Gazze ya da Beyrut gibi olabilir. Bize zarar verme girişiminin bizi harekete geçmekten alıkoyacağını düşünenler Gazze ve Beyrut'a bir göz atmalı. Hem savunmada hem de hücumda güçlüyüz ve bunu istediğimiz şekilde, istediğimiz zamanda ve istediğimiz yerde hayata geçireceğiz. ve bunlar bizim için sadece bir açıklama ya da sadece bir yönlendirme değil, bir çalışma planıdır" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Politika Güvenlik Savunma İsrail Gazze Dünya İran

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