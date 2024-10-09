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İsrail Savunma Bakanı Gallant: İran'a Yönelik Saldırımız Şaşırtıcı Olacak

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'a yönelik beklenen saldırının ölümcül ve hassas olacağını ifade etti. Gallant, İran'ın saldırının ne olduğunu anlayamayacağını belirterek İsrail'in hazırlıklarının tam olduğuna vurgu yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının "ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı" olacağını söyledi.

İsrail'in İran'a misilleme yapması beklenirken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının "ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı" olacağını söyledi. Gallant, İran'ın "ne olduğunu ya da nasıl olduğunu anlamayacağını" belirterek, İran'ın füze saldırısında "başarısız" olduğunu ifade etti.

İran saldırısında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait pistlerin ve uçakların zarar görmediğini aktaran Gallant, saldırıda hiçbir asker ya da sivilin de zarar görmediğini vurguladı. İsrail yönetiminin İran'a yönelik saldırı konusunda hemfikir olduğunu belirten Gallant, "Tüm emir komuta zinciri aynı hizada ve bu konuya odaklanmış durumda" dedi. - TEL AVİV

İsrail Savunma Bakanı Gallant: İran'a Yönelik Saldırımız Şaşırtıcı Olacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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