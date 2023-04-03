İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması güvenlik gerekçesi ile ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 26 Mart'ta görevden alındığını duyurduğu Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınmasına yönelik kararı, güvenlik gerekçesi ile ertelendi.

İsrail'de 26 Mart'ta tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gallant'ın görevden alınmasına yönelik kararını güvenlik gerekçesi ile ertelediği bildirildi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Devam eden güvenlik durumu ışığında Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı hakkında ileri bir tarihte karar verecek" ifadeleri kullanılarak, güvenlik durumunun niteliğine ilişkin ayrıntı verilmedi. Netanyahu'nun Gallant'ın görevden alındığını duyurduğu tarihten bu yana kararın kesinleşmesi için gerekli olan resmi bir görevden alma mektubunu hiçbir zaman sunmadığı ifade edildi.

"İsrail vatandaşlarının bir Savunma Bakanına ihtiyacı var"

İsrail'in eski Savunma Bakanı Benny Gantz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun güvenlik tehdidi göz önüne alındığında Gallant'ı görevden almadığını derhal duyurması gerektiğini belirterek, "İsrail'in güvenliği bir dizi ya da film için yapılacak bir seçme değil. İsrail vatandaşlarının belirlenmiş bir Savunma Bakanına ihtiyacı var. Gelecekte değil. Şimdi" dedi.

"Güvenlik servisleri için Savunma Bakanının kimliğiyle ilgili istikrarsızlık ve belirsizlikten daha zararlı bir şey yoktur"

İsrail'in eski Savunma Bakanlarından Avigdor Liberman ise, Netanyahu'nun güvenlik durumuyla ilgilenmek yerine Gallant'ın ne tür bir özür sunması gerektiğine dair görüşmeler yaptığını iddia ederek, Netanyahu'yu "ego oyunları oynamakla" suçladı. Liberman, "Güvenlik servisleri için, tamamen güvenlik meselelerine odaklanan Savunma Bakanının kimliğiyle ilgili istikrarsızlık ve belirsizlikten daha zararlı bir şey yoktur" dedi.

Gallant, açıklamalarının ardından görevden alınmıştı

Gallant yaptığı açıklamada, yargı reformuna karşı ordu içerisindeki yaygın protestoları hatırlatmış, ulusal güvenliğe yönelik tehlikeyi gerekçe göstererek tartışmalı yargı reformunun askıya alınması çağrısında bulunmuştu. Gallant'ın açıklamasının ardından görevden alınmasının ardından ülke genelinde halk sokağa dökülmüş, günler süren protestoların ardından tartışmalı yargı reformu ertelenmişti. - TEL AVİV