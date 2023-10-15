İsrail Savunma Bakanı ABD Senatörleriyle Görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Kongresi Senato Çoğunluk Lideri Charles Schumer ve bazı Amerikalı senatörlerle görüştü. Gallant, görüşmede İsrail-Filistin çatışması hakkında bilgi verdi ve ABD'nin desteğinin önemini vurguladı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkeyi ziyaret eden ABD Kongresi Senato Çoğunluk Lideri Charles Schumer ve bazı Amerikalı senatörlerle görüştü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Gallant, ülkeye gelen Schumer ile senatörler Jacklyn Rosen, Mitt Romney, Mark Kelly ve William Cassidy'yi kabul etti.

Amerikalı senatörlere İsrail- Filistin çatışması hakkında bilgi veren Gallant görüşmede, "ABD'nin desteği ve İsrail'in askeri gücünden oluşan kritik birlikteliğin sürdürülmesi" gerektiğini söyledi.

Gallant, senatörlere "kaçırılan sivillerin işkence gördüğünü ve Hamas'ın Filistinlilerin tahliyesini engellediğini" gösterdiğini iddia ettiği görüntüleri izletti.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna İsrail'de

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile bir araya geldi.

Colonna ve Cohen, Aşkelon'da çocukları kaçırılan İsrailli ailelerle görüştü, rehinelerin kurtarılması için desteklerini yineledi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da bir gazeteci yaşamını yitirmişti.