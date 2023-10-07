İsrail Savunma Bakanı ABD Savunma Bakanı ile Görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırıya karşı güvenlik birimlerinin faaliyetleriyle ilgili telefon görüşmesi yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Gallant, ABD'li mevkidaşının talebi üzerine, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen "Aksa Tufanı" saldırısına karşı, güvenlik birimlerinin faaliyetleriyle ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Gallant, görüşmede, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve savunma teşkilatının "düşmanı yenmek ve İsrail vatandaşlarını savunmak" için çalıştığını belirterek, "Operasyonlarımızı genişletmeye hazırız" ifadesini kullandı.

İsrail'in, şu an savaşta olduğunu kaydeden Gallant, "Sabahtan bu yana aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu kadın ve erkek vatandaşlarımıza yönelik terör saldırılarıyla karşı karşıyız. İsrail devleti bu savaşı kazanacak ve Hamas eylemlerinden sorumlu tutulacak." dedi.

Gallant ayrıca mevkidaşı Austin ile ABD yönetimine destekleri ve İsrail'in yanında yer aldıkları için teşekkür etti.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.