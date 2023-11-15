İsrail Savunma Bakanı, ABD'li yetkiliyle Gazze'deki esirlerin durumunu görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile Gazze'deki esirlerin durumunu görüştü. Gallant, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant ile McGurk, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde esir olanların durumunu ve bunların evlerine döndürülmesi konularını görüştü.

Görüşmede Gallant, İsrail'in "Hamas'ın ortadan kaldırılması ve esirlerin eve döndürülmesi" gibi hedeflerine ulaşıncaya kadar Gazze'ye saldırılarını sürdüreceğini ABD'li yetkiliye iletti.

McGurk'un, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması çabalarını görüşmek üzere bölge turuna çıktığı bildirilmişti. Beyaz Saray yetkilisinin İsrail'in ardından Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn gibi bölge ülkelerini ziyaret etmesi bekleniyor.