İsrail Savaş Kabinesi, Biden'ın ateşkes teklifini görüşmek üzere toplanacak

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün açıkladığı ve İsrail'den geldiğini söylediği ateşkes ve esir anlaşması teklifini görüşmek üzere kabinenin en kısa zamanda toplanması çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün yaptığı Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşmasına ilişkin yeni teklif açıklamasının ardından gözler bölgeye çevrildi. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Biden'ın dün açıkladığı ve İsrail'den geldiğini söylediği teklifi görüşmek üzere kabinenin en kısa zamanda toplanması çağrısında bulundu. Gantz'ın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "ABD, Başkan Biden'ın liderliğinde savaşın başlangıcından bu yana olduğu gibi, İsrail'in güvenliğine ve esirlerin iadesine yönelik çabalara olan bağlılığını zaman içerisinde istikrarlı bir şekilde kanıtlamıştır. Başkan'a ve tüm ABD'li dostlarımıza destekleri için minnettarız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "İsrail Devleti olarak esirleri geri getirme arzusunda birleşiyoruz. Bu, 6 ilke temelinde savaşın hedeflerine ulaşma kararlılığımızı azaltmayan üstün bir ahlaki yükümlülüktür" denildi.

Ofisin yaptığı açıklamaya göre Gantz, İsrail'in "savaşın tüm hedeflerine ulaşmaya yönelik daha geniş çabanın bir parçası olarak, müzakere ekibi tarafından formüle edilen ve savaş kabinesi tarafından oybirliğiyle onaylanan esirlerin geri getirilmesine yönelik bir düzenlemeyi ilerletmeye kararlı olduğunu" belirtti. Gantz, savaş kabinesinin "bir sonraki adımlar üzerinde fikir yürütmek formüle etmek üzere müzakere ekibiyle birlikte mümkün olan en kısa sürede toplanması gerektiğini" vurguladı. - TEL AVİV