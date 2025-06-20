İsrail Saldırıları Sonrasında İstihbarat Başkanı Değişti

İsrail'in İran saldırılarında ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi'nin yerine Macid Hademi görevlendirildi.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı İran'a yönelik saldırıları sırasında İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi ve Yardımcısı Hasan Mohaqiq hayatını kaybetmişti. Kazemi'nin yerine gelen isim belli oldu. İran basını, 15 Haziran'daki İsrail saldırısında ölen Kazemi'nin yerine İstihbarat Başkanı Macid Hademi'nin görevlendirildiğini duyurdu.

İsrail'in saldırıları sırasında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Reşid, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İran Devrim Muhafızları Ordusu Acil Durum Komutanı Ali Shadmani hayatını kaybetmişti. - TAHRAN