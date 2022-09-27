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İsrail, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki sözde referandumlarını tanımayacak

Politika Haberleri

İsrail, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki sözde referandumlarını tanımayacak

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Rusya'nın Ukrayna topraklarında düzenlediği sözde referandumları tanımayacağını bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Rusya'nın Ukrayna topraklarında düzenlediği sözde referandumları tanımayacağını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ta Rusya'ya katılım için düzenlediği sözde referandumlara bir tepkide İsrail'den geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarında düzenlediği sözde referandumları tanımayacağını ifade edilerek, İsrail'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bağı olduğu ve doğu bölgelerindeki referandumların sonuçlarını tanınmayacağı aktarıldı.

Sandık çıkış anketlerine göre sözde referandumlarda, Zaporijya'da yüzde 97,74, Donetsk ve Luhansk'ta yüzde 97, Herson bölgesinde ise yüzde 87 oranında oy kullananlar Rusya'ya katılımı destekledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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