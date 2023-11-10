İsrail Polisi, Ulusal Güvenlik Bakanı'nın silahlandırma kampanyasına karşı uyarıda bulundu

İsrail polis yetkilileri, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrailli sivilleri ve Yahudi yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına karşı bu silahların "yanlış ellere" geçebileceği uyarısında bulundu.

Haaretz gazetesinin İsrail polis kaynaklarından aktardığı haberine göre, şimdiye kadar on binlerce İsrailli sivili ve Yahudi yerleşimciyi silahlandıran Bakan Ben-Gvir'in silah dağıtma kampanyasına karşı polis teşkilatı içinden eleştiriler geliyor.

İsrailli üst düzey bir polis yetkilisi, özel bir ortamda yaptığı konuşmada, yüzlerce sözde "toplumsal güvenlik ekibine" kitlesel olarak dağıtılan silahların "yanlış ellere" geçebileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu polis yetkilisi, "Organize bir polis çerçevesi olmadan bu silahların yanlış ellere ve eğitimsiz kişilere ulaşması konusunda gerçek bir korku bulunduğunu vurgulamak önemli. Bu, denetim ve gerekli eğitimler olmadığı zaman ciddi olaylara yol açabilecek bir şey." ifadelerini kullandı.

Polis Şefi, aşırı sağcı Ben Gvir'in kampanyasının bir parçası gibi görünmek istemedi

Haberde ayrıca Bakan Ben-Gvir ile İsrail Polis Şefi Kobi Şabtai arasında görüş ayrılıkları olduğuna dikkat çekildi.

Habere göre, İsrail Polis Şefi Şabtai, İsrailliler arasında olası silahlı saldırı olaylarının yaşanmasından endişe ediyor.

"Silahların ayrım gözetmeksizin dağıtıldığını" kaydeden Şabtai, son günlerde silah dağıtma etkinlikleri düzenleyen ve bunların fotoğraflarını bizzat paylaşan Bakan Ben-Gvir'i ima ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden sandıkları açıp silah dağıtmaya başladıklarında çekilen fotoğraflarda benim yer aldığımı göremezsiniz. Fotoğrafımın çekilmesini istemedim."

"Silahları alan kişileri kimse incelemiyor"

Haberde isim verilmeden sözleri aktarılan bazı üst düzey polis yetkilileri de, "Silahları alan kişileri kimse incelemiyor. Bütün bu paniğin ortasında herkese silah dağıttılar ve savaştan sonra silahları toplamak kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yetkililer, "Bunun bedelini ağır ödeyebiliriz; yaralamalar, silah hırsızlıkları ve kontrolsüz kullanım gerçekleşebilir." uyarısında bulundu.

Habere göre, bu silahlandırma kampanyası kapsamında, şu ana kadar İsrailli silah şirketlerinden yaklaşık 25 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alındı.

Ben-Gvir'in başında olduğu Ulusal Güvenlik Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana silahlandırılmış sivillerden oluşan 600'den fazla sözde "toplumsal güvenlik ekibi" kurduğunu duyurdu. Ancak bu ekiplerin çoğunun, ülkede güvenlik tehdidinin daha yoğun görüldüğü sınır bölgelerinde yer almaması dikkati çekiyor.

Ben-Gvir'in silahlandırma kampanyası

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri ile tanınan Ben-Gvir, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız vererek bir dizi yeni adım attığını duyurmuştu.

İsraillilere sık sık "silahlanın" çağrısı yapan Ben-Gvir, 7 Kasım'da yaptığı bir açıklamada, silah ve silah ruhsatı edinme prosedürlerini büyük ölçüde kolaylaştırdıklarını ve "on binlerce İsrailliye kişisel silah taşımak için ruhsat verildiğini" kaydetmişti.

Ben-Gvir, İsrail'deki Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirtmişti.

İsrailli Bakan, ülke genelinde yüzlerce yeni sınıf açtıklarını, testlerde onlarca basitleştirme ve değişiklik yaptıklarını, ateşli silahlar departmanını onlarca çalışanla artırdıklarını ve işlem bekleme sürelerini önemli ölçüde kısalttıklarını" duyurmuştu.

Ben-Gvir, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.