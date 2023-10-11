İsrail Polisi Saldırılara Geç Kalmadı

İsrail polisi, Filistinli silahlı grupların sınırdan sızarak gerçekleştirdiği saldırılara karşılık vermekte geç kaldığı yönündeki eleştirilere cevap verdi. Polis sözcüsü, saldırıların devam ettiğini ve cevaplanması gereken sorular olduğunu belirtti.

İsrail polisi, Filistinli silahlı grupların cumartesi sabahı sınırdan sızarak gerçekleştirdiği saldırılara karşılık vermekte geç kaldığı yönündeki, ülke kamuoyundan yükselen eleştirileri reddetti.

Geçen cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam tugaylarına bağlı silahlı gruplar, İsrail'e karadan, havadan ve denizden sızarak saldırı düzenlemişti. Bu saldırılarda aralarında sivillerin de bulunduğu 1200 İsrailli hayatını kaybederken, 2 bin 806 kişi de yaralandı. Askerlerin de bulunduğu 150 civarında İsraillinin ise esir alınarak Gazze'ye götürüldüğü düşünülüyor.

Gazze sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot yakınlarında AA'ya konuşan İsrail Polis Sözcüsü Dean Elsdunne, Kassam üyelerinin baskın düzenleyerek ele geçirdiği ve 24 saat kadar elinde tutmayı başardığı Sderot karakolunda 8 polisin hayatını kaybettiğin söyledi.

Gazze'den İsrail içerisine sızma girişimlerinin hala devam ettiğini belirten Elsdunne, dün gece sınırdaki birçok noktada Filistinli silahlı gruplarla çatışma yaşandığını söyledi.

Polisin bu saldırılara karşılık vermekte geç kaldığı yönünde İsrail kamuoyunda oluşan yoğun eleştirilere cevap veren Elsdunne, "Bence savaş postallarını giymeyen ve orada bulunmayan kimse yargıda bulunmakta acele etmemeli. Floresan ışıkları arasında geçmişe bakıp kararlar almak çok kolay. Bununla birlikte şunu da söyleyebilirim ki (Kassam'ın düzenlediği saldırıyla ilgili) cevap verilmesi gereken birçok soru var ve bunlar cevaplanacak." ifadelerini kullandı.

İsrail polisini "kahraman" olarak niteleyen Elsdunne, polisin sınırdan sızma girişimi olduğu anda, olay yerine koştuklarını savundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.