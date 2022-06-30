İsrail parlamentosu feshedildi
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İsrail parlamentosunda yapılan oylamada, parlamentosunun feshedilmesine karar verilirken, ülkede 1 Kasım'da seçime gidileceği açıklandı.
İsrail parlamentosunda yapılan oylamada, parlamentosunun feshedilmesine karar verilirken, ülkede 1 Kasım'da seçime gidileceği açıklandı.
İsrail parlamentosunda yapılan oylama ile milletvekilleri parlamentoyu feshetti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in geçici başbakan olarak görev alacağı açıklanırken, ülkede erken seçime gidileceği belirtildi. Buna göre İsrail'de 1 Kasım tarihinde erken seçim düzenlenecek. Alınan yeni kararla, Nisan 2019'dan bu yana ülkede son 4 yılda 5'inci kez sandığa gidilmiş olacak.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Politika