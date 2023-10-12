İsrail Parlamentosu, Acil Durum Hükümetini Onayladı

İsrail parlamentosunda yapılan oylamada, Hamas'ın saldırılarının ardından kurulmasına karar verilen 'acil durum hükümetine' 4'e karşı 66 oyla onay verildi. Başbakan Netanyahu, Hamas'ı ortadan kaldırmak için mücadele edeceklerini belirtti.

İsrail parlamentosunda yapılan oylamada, Hamas'ın saldırılarının ardından kurulmasına karar verilen "acil durum hükümetine" 4'e karşı 66 oyla onay verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet liderlerinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Hamas'ın saldırılarının ardından "acil durum hükümeti" konusunda anlaşmaya varmasının ardından söz konusu hükümet, İsrail parlamentosunda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, 4'e karşı 66 oyla acil durum hükümetinin kurulmasına onay verildi. Oylamanın ardından muhalefetten 5 milletvekili acil durum hükümetine bakan olarak eklendi.

Başbakan Netanyahu oylama öncesi parlamentoda yaptığı konuşmada, İsrail'in Hamas'ı "ortadan kaldıracağını" belirterek, "Bu evimiz için bir mücadeledir. Hamas'ın ezilmesi ve ortadan kaldırılmasıyla sona ermesi gerekiyor" dedi.

Yahudilerin diğer milletlerden daha fazla zor zamanlar yaşadığını ifade eden Netanyahu, "Ama hiçbir zaman vazgeçmedik" dedi.

Hamas saldırılarını Yahudi halkı için Holokost'tan bu yana en korkunç gün olarak nitelendiren Netanyahu, acil durum hükümeti ile ulusal birlik konusunda hem içeriye hem dışarıya büyük bir mesaj gönderildiğini ifade etti.

"Evet, dışarıdan destek vermek daha kolay"

Gantz'ın partisi Ulusal Birlik adına konuşan Gideon Sa'ar, "Zor kararların her zaman geniş desteğe ihtiyacı vardır ve biz de bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Acil durum hükümetine katılmayan muhalefet lideri Yair Lapid'i eleştiren Sa'ar, "Evet, dışarıdan destek vermek daha kolay. Ağır yükü taşımıyorsun" dedi.

"Dünyada bir sivile, masum bir insana zarar vermeyi haklı çıkaracak hiçbir şey yok"

Ağırlıklı olarak Araplardan oluşan Hadash-Ta'al Partisi'nin lideri Ayman Odeh, "Dünyada bir sivile, masum bir insana zarar vermeyi haklı çıkaracak hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik misilleme saldırılarını da sert bir şekilde eleştiren Odeh, "Yahudi, Arap, Filistinli tüm sivilleri şiddet döngüsünden çıkarmalıyız. İntikam çözüm değil" dedi.

Diğer milletvekilleri tarafından konuşması kesilen Odeh, "Yalnızca barış güvenliği getirir, hakları getirir" dedi.

Acil durum hükümeti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı Operasyonu" başlatmış, İsrail ise "Demir Kılıçlar Operasyonu"yla karşılık vermişti. Saldırıların ardından Başbakan Netanyahu ve muhalefet lideri Gantz, "acil durum hükümeti" konusunda anlaşmaya varmış, kurulacak hükümetin savaşla ilgili olmayan herhangi bir karar almayacağı açıklanmıştı.

Hamas'a karşı saldırıları yönetecek olan savaş kabinesinde ise Başbakan Netanyahu, Gantz ve Savunma Bakanı Gallant'ın yer alacağı aktarılmıştı. Muhalefet liderlerinden Yair Lapid ise acil durum hükümetine katılmamıştı.

Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında bin 417 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 200 kişi de yaralandı. İsrail tarafından ise bin 300 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 200 kişi yaralandı. - TEL AVİV