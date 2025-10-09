Haberler

İsrail, Özgürlük Filosu'na El Koyduğu Milletvekillerini Türkiye'ye Döndürdü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç milletvekilinin Türkiye'ye döndüğünü açıkladı. Diğer 18 vatandaşın yarın öğleden sonra özel seferle gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç milletvekilimiz bu akşam ülkemize döndü" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç milletvekilimiz bu akşam ülkemize döndüler. Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor. Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivisti de tahliye etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
