İsrail Ordusu'ndan Hamas'a Rehine Cenazesi Teslimi

İsrail ordusu, Hamas tarafından teslim edilen bir rehine cenazesinin kimlik tespiti için Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldüğünü açıkladı. Hamas, kalan cenazelerin teslim sürecinin zaman alabileceğini belirtti.

İsrail ordusundan, Gazze'deki ateşkes süreci ile ilgili yeni bir açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edilen bir 1 rehine cenazesinin daha, İsrail'e ulaştığını duyurdu. IDF'den yapılan açıklamada, "Ölen rehinenin tabutu, IDF eşliğinde İsrail sınırını geçerek, kimlik tespiti işlemlerinin yapılacağı Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldü" ifadeleri kullanıldı. Kamuoyuna duyarlı davranma çağrısı yapılan açıklamada, "Resmi kimlik tespitinin sonucu beklenmelidir. Kimlik tespitinin sonucu öncelikle rehine ailelerine bildirilecektir" denildi.

Hamas tüm cenazeleri teslim edeceğini yinelemişti

Hamas'tan dün yapılan açıklamada, İsrail ile varılan ateşkes antlaşmasının hükümlerine bağlılığın sürdüğü vurgulanarak, "İsrailli rehinelerin cenazelerinin teslim süreci biraz zaman alabilir. Çünkü bu cenazelerin bir kısmı işgal güçleri tarafından yıkılan tünellerde, bir kısmı ise yıkılan binaların enkazının altında" ifadeleri kullanılmıştı. Sürecin gecikmesinden bölgeye ağır ekipman ve kurtarma ekibi girişini engelleyen İsrail hükümetinin sorumlu olduğu hatırlatılan açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kalan cenazeleri kurtarma çabalarını ve insani yardım misyonunu engelliyor" denilmişti. Hamas'ın anlaşmanın öngördüğü sorumlulukları yerine getirmeye kararlı olduğu yinelenerek, "Netanyahu süreci engellemeye ve geciktirmeye devam ederken, anlaşmaya olan bağlılığımızı ve kalan tüm cenazeleri teslim etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. - TEL AVİV

