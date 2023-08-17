İsrail Ordusu'nda yedek askerler yargı düzenlemesine karşı görevi bıraktı

İsrail ordusu, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı gönüllü yedek askerlik görevini bıraktığını açıklayan Deniz Kuvvetleri'ndeki tuğamiralin açığa alındığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Donanması'ndaki Harekat Merkezi'nde görevli gönüllü tuğamiral rütbesindeki iki yedek askerin hükümetin yargı düzenlemesine devam etmesi karşısında talimlere katılmayı reddettiği belirtildi.

İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı David Salama'nın komutan rütbesindeki yedek askerle yaptığı görüşmenin ardından tuğamirallerden birinin açığa alınmasına karar verdiği, benzer durumdaki diğer tuğamiralin durumuna ileride karar verileceği aktarıldı.

İsrail basını, ordunun ismini açıklamadığı söz konusu tuğamiralin Ofer Doron olduğunu yazdı.

Açığa alınan Doron'un yakın zamanda yaptığı paylaşımda, yarısı muvazzaf subay yarısı gönüllü yedek asker olarak Deniz Kuvvetleri'nde 44 yıl görev aldığı ve "prensip gereği bir diktatörün ordusunda hizmet edemeyeceğini" belirttiği kaydedildi.

Yargı düzenlemesini protesto için gönüllü yedek askerlerin görevi bırakmasına dair kamuoyuna açıklama yapan İsrail Ordusu'ndaki kurmaylarla gerçekleştirdiği toplantıda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Neden böyle manşetler veriyorsunuz? Görünen o ki ülkeyi ordu yönetiyor." ifadeleriyle sesini yükselttiği iddia edilmişti.

İsrail medyasında kurmayların, askerlerin görevi bırakmasına ilişkin açıklamalarından geri adım atmadığı ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin "ordunun becerisi tehlikeye düştüğünde uyarı yapmanın kendilerinin görevi olduğu" şeklinde karşılık verdiği belirtilmişti.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

Hükümetin yargı reformuna karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevlerini bırakma kararı almıştı.

Yüksek Mahkeme, hükümetin yargı düzenlemesinde Meclis'ten geçen iki yasayı eylülde görüşeceğini açıklamıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 8 aydır gösterilerine devam ediyor.