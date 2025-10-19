İsrail Ordusu, Hamas'tan İki Rehine Cenazesini Daha Teslim Aldı

İsrail ordusu 2 rehine cenazesinin daha Kızılhaç aracılığıyla Hamas'tan teslim alınarak ülkeye getirildiğini açıkladı. Cenazelerin kimlik tespitinin yapılacağı Ulusal Adli Tıp Merkezi'ne götürüldüğü bildirildi.

Daha önce Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese bağlılığını sürdürdüğünü açıklayan Hamas, hayatını kaybeden 2 rehineyi daha İsrail'e teslim etti. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Kızılhaç aracılığıyla Hamas'tan teslim alınan 2 rehine cenazesinin ülkeye getirildiği belirtilerek, "Cenazeler kimlik tespitinin yapılacağı Ulusal Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü" denildi. Kamuoyuna konuyla ilgili hassas davranma çağrısında bulunulan açıklamada, "Kimlik tespitine ilişkin bilgiler öncelikle rehinelerin ailelerine verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu 2 ölü rehinenin daha teslim alınacağını duyurmuştu

IDF'den günün erken saatlerinde yapılan açıklamada 2 İsrailli rehinenin cenazesinin daha Hamas'tan teslim alınacağı açıklanmıştı. İsrail basını, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes kapsamında şimdiye kadar 20 sağ ve 10 ölü İsrailli rehineyi teslim ettiğini aktarmıştı. Son 2 rehinenin kimliklerinin doğrulanmasının ardından, Hamas'ın elindeki ölü rehine sayısının 16'ya düşeceği belirtilmişti. - TEL AVİV