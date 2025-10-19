Haberler

İsrail Ordusu, Hamas'tan İki Rehine Cenazesini Daha Teslim Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Kızılhaç aracılığıyla Hamas'tan teslim alınan iki rehine cenazesinin ülkeye getirildiğini açıkladı. Cenazelerin kimlik tespitinin yapılacağı belirtildi.

İsrail ordusu 2 rehine cenazesinin daha Kızılhaç aracılığıyla Hamas'tan teslim alınarak ülkeye getirildiğini açıkladı. Cenazelerin kimlik tespitinin yapılacağı Ulusal Adli Tıp Merkezi'ne götürüldüğü bildirildi.

Daha önce Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese bağlılığını sürdürdüğünü açıklayan Hamas, hayatını kaybeden 2 rehineyi daha İsrail'e teslim etti. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Kızılhaç aracılığıyla Hamas'tan teslim alınan 2 rehine cenazesinin ülkeye getirildiği belirtilerek, "Cenazeler kimlik tespitinin yapılacağı Ulusal Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü" denildi. Kamuoyuna konuyla ilgili hassas davranma çağrısında bulunulan açıklamada, "Kimlik tespitine ilişkin bilgiler öncelikle rehinelerin ailelerine verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu 2 ölü rehinenin daha teslim alınacağını duyurmuştu

IDF'den günün erken saatlerinde yapılan açıklamada 2 İsrailli rehinenin cenazesinin daha Hamas'tan teslim alınacağı açıklanmıştı. İsrail basını, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes kapsamında şimdiye kadar 20 sağ ve 10 ölü İsrailli rehineyi teslim ettiğini aktarmıştı. Son 2 rehinenin kimliklerinin doğrulanmasının ardından, Hamas'ın elindeki ölü rehine sayısının 16'ya düşeceği belirtilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Paramount Oteli soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Paramount Otel soruşturmasında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
5 maçta sıfır çekince istifası istenen Hüseyin Eroğlu'nun son 4 maçta yaptıkları inanılmaz

5 maç sıfır çekince istifası istenmişti! Son 4 maçta yaptığı inanılmaz
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
İstanbul'da köprüler pembe renkle aydınlatıldı

İstanbul'da köprüler pembe renge büründü! Nedeni bakın neymiş
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Gençlerbirliği'nden bomba paylaşım: Milli takıma kaleci önerimiz

Maç sonunda bomba paylaşım: Milli takıma kaleci önerimiz
Okan Buruk hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin

Hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu McCowan'a imza attırdı

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Milli yıldız 7 aylığına imza attı
Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil

Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.