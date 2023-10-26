İsrail Ordusu, Gazze Savaşı Haberlerine Sansür Getirdi

İsrail ordusu, Gazze savaşına ilişkin haberlerin sansür birimine gönderilmesini istedi. Rehineler, operasyonel ayrıntılar, istihbarat ve güvenlik kabinesi gibi konuların yayınlanması yasaklandı.

İsrail ordusu, Gazze savaşına ilişkin haberlere çeşitli yasaklar getirerek, savaşın seyri ve ordunun faaliyetleriyle ilgili tüm haber ve görsellerin yayınlanmadan önce kendi "sansür birimine" gönderilmesini istedi.

İsrail ordusunun Askeri İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Askeri Sansür Birimi, basına gönderdiği mektupta, "İsrail ordusunun ve İsrail güvenlik güçlerinin faaliyetleriyle ilgili tüm materyalleri yayınlanmadan önce sansür birimine göndermenizi teşvik etmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, Gazze'de tutulan rehinelerin durumu, askeri gelişmeler ve İsrail ordusunun operasyonel durumu gibi konularda "yayınlanmasına izin verilmeyen ve yayınlanmadan önce Askeri Sansür'e sunulması zorunlu tutulan" konuların listesine yer verildi.

Listedeki 8 madde şu şekilde sıralandı:

1- Rehineler: Kişisel ayrıntılar; sahip oldukları tüm görevler, sağlık durumları, İsrail'in müzakere durumları ve rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelere ilişkin tüm ayrıntılar.

2- Operasyonel ayrıntılar: Güvenlik güçlerinin muharebe düzeni ve toplanma alanları, birliklerin hareketleri, operasyonel planlar ve gizli operasyonlar.

Demir kubbe sistemi ve diğer hava ve füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması, konumu ve kapasiteleri dahil olmak üzere İsrail ordusunun zayıf noktalarının haber yapılması yasak. Ayrıca İsrail güçleri, onların düzeni ve kapsamını tanımlayabilecek fotoğraf veya videoların yayınlanması da yasak.

3- İstihbarat: Düşmanın niyetleri ve kapasitesine ilişkin her türlü istihbarat.

4- Silah sistemleri: İsrail ordusunun kullanımındaki silah sistemlerinin ayrıntıları, düşmanın eline geçen İsrail ordusuna ait ekipmanlar (haberiniz düşman kaynaklarına dayansa bile).

5- Roket saldırıları: Enerji santralleri, gaz ve su altyapısı, ulaşım depoları, askeri ve savunma üsleri, fabrikalar ve diğer hassas alanlar gibi stratejik altyapı hedeflerini vuran roket saldırılarının haber yapılması yasak.

6- Siber saldırılar: Güvenlik kurumları, federal ve ulusal kurumlara yönelik saldırıların haber yapılması yasak. Ayrıca İsrail'in düşmana yönelik siber saldırılarını haber yapmak da yasak.

7- Üst düzey yetkililerin ziyaretleri: Başbakan, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Meclis üyeleri ve diğer üst düzey yetkililerin savaş bölgelerindeki ziyaretleri sırasında onların orada bulunduğunun haberleştirilmesi yasak.

8- Güvenlik kabinesi: Kabine toplantısının ayrıntılarına ve bilgilerine ilişkin her türlü haber, yayınlanmadan önce Askeri Sansür'e sunulacak.

Mektupta, basın kurumlarından, çalışanlarını söz konusu mektubun içeriği konusunda bilgilendirmeleri istendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.