İsrail ordusu: "Gazze'deki kara operasyonunda ölen asker sayısı 48'e yükseldi"

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden kara operasyonunda öldürülen asker sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan bombardımanı 40'ıncı günde sürerken, karadan da okul, hastane, cami, mülteci kampları gibi sivillerin bulunduğu noktalar hedef alınmaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda öldürülen asker sayısının 48'e çıktığı ifade edildi.

Ayrıca kara operasyonundan yeni görüntüler de paylaşıldı. - GAZZE